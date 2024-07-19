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Петербургские мосты разведут днем для репетиции военно-морского парада

В выходные и на следующей неделе в центре Петербурга пройдут очередные репетиции Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ. СПб ГБУ «Мостотрест» 19 июля напоминает об изменениях в графике разводки мостов и перекрытиях движения.

Источник: Комитет по транспорту Петербурга

В воскресенье, 21 июля, и в четверг, 25 июля, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут днем — с 10:50 до 12:25. Ночная разводка переправ при этом состоится по обычному графику.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 21 и 25 июля в центре перекроют движение транспорта по 27 участкам дорог:

  • Дворцовому мосту;
  • Адмиралтейской набережной;
  • Адмиралтейскому проспекту;
  • Адмиралтейскому проезду;
  • Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
  • Дворцовой набережной;
  • Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
  • Дворцовому проезду;
  • Невскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы;
  • Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Университетской набережной;
  • Биржевой площади;
  • Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади;
  • Мраморному переулку;
  • Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
  • Литейному мосту;
  • Троицкому мосту;
  • Благовещенскому мосту;
  • Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
  • Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • Кирпичному переулку от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы;
  • Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
  • набережной Лейтенанта Шмидта от 8−9-й линий В. О. до Благовещенского моста;
  • набережной Кутузова;
  • Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
  • съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост;
  • съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.

В «Мостотресте» подчеркивают, что график разводки мостов является предварительным и может быть изменен в день проведения репетиций. О разводках на время самого парада, 28 июля, будет сообщено позднее. При этом ночная разводка с 27 на 28 июля и с 28 на 29 июля планируется без изменений.

Во время проведения репетиций парада также будут меняться трассы движения автобусов №№ 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 76, 100, 191 и 262, троллейбусов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22 и трамвая № 3.