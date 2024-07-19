Петербургские мосты разведут днем для репетиции военно-морского парада

В «Мостотресте» подчеркивают, что график разводки мостов является предварительным и может быть изменен в день проведения репетиций. О разводках на время самого парада, 28 июля, будет сообщено позднее. При этом ночная разводка с 27 на 28 июля и с 28 на 29 июля планируется без изменений.