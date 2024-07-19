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Во всех районах Иркутска продолжают косить траву

Специалисты работают в дневное и ночное время.

Источник: Комсомольская правда

Подрядные организации продолжают косить траву в Иркутске. Рабочим в этом помогают роторные машины и ручные инструменты. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.

— На постоянной основе также очищаем тротуары, дороги, заездные карманы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы. Накануне комплексная уборка проведена на Главной Кировской, Ленина, Сухэ-Батора, Карла Маркса, Чкалова, Ярослава Гашека, 5-й Армии, Боткина, 2-й Железнодорожной, Челнокова, Джамбула, Генерала Доватора, Маршала Говорова, Мира, — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Работники увлажняют проезжую часть, занимаются грейдированием гравийных участков, чинят мелкие повреждения в бетонных колодцах, чистят элементы ливневой канализации. Для большего охвата территорий работы ведутся как в дневное время, так и в ночное.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске с 12 августа нельзя будет припарковаться вдоль больницы № 11.