Половина пассажиров севшего в Красноярске самолета оказались вегетарианцами

«Мы всех снабжаем и кормим, и готовим специально, потому что там половина вегетарианцев. Специально готовим рис, чтобы они поели. Первая кормежка, которая ночная была, там было мясное блюдо, и многие отказались. Поэтому мы сейчас переориентировались немножко и всех обеспечиваем (едой — ред.)», — рассказал собеседник.