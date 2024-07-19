На выходных в Ростове немного похолодает, возможны осадки

В Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону, на выходных — 20 и 21 июля — ожидается небольшое понижение температуры воздуха, также возможны осадки. Об этом предупреждают синоптики региона.
По прогнозу, дожди будут грозовыми и кратковременными. Ветер в непогоду может подниматься до 12−14 и 15−20 м/с.
Днем столбики термометров в донской столице будут сохраняться в пределах +32−36 градусов, по ночам — в районе +23−26.
По Ростовской области в субботу днем обещают около +30−35, по югу и востоку до +39, а ночью примерно +23−28, местами до +18 градусов. В воскресенье днем должно быть +30−35, местами по югу до +38, ночью — от +20 до +25, по северу до +15.
Ранее публиковался предварительный прогноз погоды в Ростовской области на август 2024 года.