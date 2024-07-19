На выходных в Ростове немного похолодает, возможны осадки

По Ростовской области в субботу днем обещают около +30−35, по югу и востоку до +39, а ночью примерно +23−28, местами до +18 градусов. В воскресенье днем должно быть +30−35, местами по югу до +38, ночью — от +20 до +25, по северу до +15.