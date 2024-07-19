В Воронеже на сутки перенесли масштабное отключение воды в Коминтерновском районе

В городском управлении дорожного хозяйства Воронежа сообщили об изменении графика отключения воды жителям Коминтерновского района. По техническим причинам начало проведения работ по переключению магистральных водоводов в Коминтерновском районе переносится с вечера 19 июля на вечер 20 июля.