В Самаре «ВолгаФест» пройдет на набережной с 26 августа по 1 сентября

С 26 августа по 1 сентября на старой набережной в Самаре пройдет «ВолгаФест-2024». Фестиваль вернется на привычное место — пляж у Красноармейского спуска, где снова зазвучит музыка и пройдут творческие мероприятия.
— Тема фестиваля — «Другие берега». В этом году самым важным для нас становится сближение правого берега с левым, живущих выше по течению реки с живущими ниже, воображаемых нами мест с теми, в которых мы живем каждый день, — рассказали организаторы.
На фестивале выступят уличные театры, появятся произведения паблик-арта и пройдет множество выставок, лекций и творческих занятий. Самарские музеи и галереи объединятся в арт-квартал. В рамках делового клуба на пляже пройдет обсуждение развития областной столицы, начавшегося со стрелки рек Волги и Самары.
Отдельная часть программы впервые пройдет на острове Поджабный. Там можно будет посетить аудио-спектакль и отправиться в экспедицию с гидами, чтобы открыть мифы «острова черепах» и другие секреты Прорана. Участниками летнего фестиваля станут гости и из других городов.