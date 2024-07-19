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«Третий день волны»: по всему калининградскому побережью чёрные флаги

Муниципальные МЧС сигнализируют о запрете купания.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°

На пляжах Калининградской области вывешены чёрные флаги: купание запрещено, вода представляет опасность. «Клопс» собрал информацию от спасателей.

В пятницу, 19 июня, ухудшилась ситуация на побережье. В Балтийске чёрный флаг поднимают в третий раз за неделю. В Зеленоградске и Светлогорске — также чёрные флаги. В Янтарном — красный.

Причинами запрета на купание стали сильное волнение и отбойное течение. «Затянет — не выберешься», — предупредили спасатели.

Пионерский остался исключением: всю неделю на городских пляжах отсутствуют флаги. Это значит, что купание разрешено, досуг на воде безопасен.

По прогнозам, температура воздуха на побережье не должна превысить +22 °С, а температура воды сохранит вчерашнее значение в +20 °С.

Информация аудиальна на момент публикации.