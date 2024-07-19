Музей волжских цивилизаций открылся в Самарской области 16 июля

В селе Ширяево 16 июля открылся Музей волжских цивилизаций. Он работает в историческом здании XIX века управляющего купца Ванюшина. На экспозиции можно узнать о народах, которые жили в Самарской Луке и Самарском Поволжье.
— Здесь можно увидеть предметы киммерийцев, савроматов, сарматов, скифов, гуннов, финно-угров, хазар, именьковцев, булгар, подданных Золотой Орды, мордвы, чувашей и русских, — рассказывают организаторы.
Учредителем и идейным вдохновителем появления музея является заслуженный путешественник России, член Областного совета Самарского отделения Русской географического общества Артур Чубаркин.
Для посетителей музея записали аудиоэкскурсии. Посетить его можно каждый день с 11.00 до 19.00 в селе Ширяево на улице Лермонтова, 1Б.