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Музей волжских цивилизаций открылся в Самарской области 16 июля

В селе Ширяево открылась экспозиция, на которой можно узнать о народах, которые жили на территории Самарской Луки и Самарского Поволжья.

Источник: Национальный парк "Самарская Лука"

В селе Ширяево 16 июля открылся Музей волжских цивилизаций. Он работает в историческом здании XIX века управляющего купца Ванюшина. На экспозиции можно узнать о народах, которые жили в Самарской Луке и Самарском Поволжье.

— Здесь можно увидеть предметы киммерийцев, савроматов, сарматов, скифов, гуннов, финно-угров, хазар, именьковцев, булгар, подданных Золотой Орды, мордвы, чувашей и русских, — рассказывают организаторы.

Учредителем и идейным вдохновителем появления музея является заслуженный путешественник России, член Областного совета Самарского отделения Русской географического общества Артур Чубаркин.

Для посетителей музея записали аудиоэкскурсии. Посетить его можно каждый день с 11.00 до 19.00 в селе Ширяево на улице Лермонтова, 1Б.

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