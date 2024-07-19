В Крыму ввели временные графики отключения электроэнергии

«В связи с проведением внеплановых работ в электросетях с целью сохранения целостности энергосистемы Республики Крым, 19 июля 2024 года будут происходить отключения электроснабжения», — говорится в сообщении.
В компании указали районы и города, а также адреса, попавшие под действия графиков. Отключения электроэнергии будет проводиться попеременно ориентировочно на два-три часа. В список в том числе попали города Алушта, Белогорск, Евпатория, Керчь, Армянск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта.
В компании также добавили, что график временного ограничения потребления электроэнергии на полуострове введен в связи с аномальной жарой, повышением нагрузок на энергосистему юга России, а также для сохранения устойчивости энергетической инфраструктуры республики.