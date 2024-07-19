В Крыму ввели временные графики отключения электроэнергии

В компании указали районы и города, а также адреса, попавшие под действия графиков. Отключения электроэнергии будет проводиться попеременно ориентировочно на два-три часа. В список в том числе попали города Алушта, Белогорск, Евпатория, Керчь, Армянск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта.