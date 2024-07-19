В Звуке появились все аудиовыпуски «Вечернего Звука»

В HiFi-стриминге Звук стали доступны аудиозаписи «Вечернего Звука» — регулярного мероприятия в пространстве СТУДИО, на котором молодые и известные артисты презентуют новые релизы.
Теперь все треки, которые музыканты исполняли в СТУДИО, собраны в одном месте. Каждому «Вечернему Звуку» посвящен отдельный плейлист. За все время на серии мероприятий выступали такие артисты, как Люся Чеботина, GAYAZOV$ BROTHER$, Катя Лель, Мари Краймбрери и многие другие. Послушать их можно в любое время в HiFi-качестве.
На YouTube-канале Звук Медиа доступны видеоролики с выступлениями и интервью артистов на «Вечернем Звуке».