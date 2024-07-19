Виталий Хоценко ознакомился с бизнес-идеями омских школьников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время визита в детский оздоровительный лагерь «Юбилейный» ознакомился с бизнес-идеями школьников. В лагере в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» проводится профильная смена Молодежного бизнес-инкубатора «Точка роста» для детей, которые интересуются созданием собственного бизнеса.
Проект направлен на вовлечение молодых ребят в бизнес сферу и разработку бизнес-проектов. В нем принимают участие школьники средних и старших классов из Омска и области.
В этом году молодежный бизнес-инкубатор проводится с апреля по июль. Сперва занятия проходили в муниципалитетах, в июле профильная смена проекта проводится на территории оздоровительного лагеря «Юбилейный». В проекте приняли участие 160 юных омичей из 19 районов и Омска.
Молодые участники проекта проходят образовательный курс «Молодежный бизнес-инкубатор “Точка роста”, разрабатывают собственные бизнес-проекты. Юные омичи смогут лично пообщаться с бизнесменами — к ним приедут порядка 20 предпринимателей с мастер-классами по различным направлениям деятельности. Это позволит школьникам ознакомиться с разными направлениями бизнеса. Помимо обучения, в лагере также будут проводиться и развлекательные, творческие и спортивные мероприятия.
Команды представили Виталию Хоценко свои идеи и концепции, некоторые даже модели своего будущего бизнеса. В течение минуты они четко и структурировано защищали свой проект, рассказывая о его сути, цели и конкурсных преимуществах, а также социальной значимости. Школьники также отвечали на вопросы главы региона о деталях. Большинство проектов прирабатываются как реальный бизнес, который юные омичи потом воплотят в жизнь и начнут зарабатывать.
Так, среди некоторых идей есть планы по выпуску экологических товаров, настольных и компьютерных игр, а также дронов-помощников в быту, сувенирных изделий, интернет-магазинов и центра изучения иностранных языков. Наставники помогают омичам сформировать правильное видение бизнеса и его построение, а также учат понимать основные принципы финансирования проектов.
Сегодня участники проекта не только отвечали на поставленные им вопросы, но смогли и сами их задать Виталию Хоценко — кем он хотел стать в детстве, его любимая книга или жанр фильма, о работе, хобби и жизненных принципах.
В конце встречи глава региона пожелал школьникам ценить своих родителей, прислушиваться к их советам, любить Родину, а также не сворачивать с пути, чтобы не жалеть об упущенном времени и возможностях.
В последний день смены, 25 июня, состоится финальный конкурс бизнес-проектов в областном Конгресс-холле. В финале будут представлены 30 проектов по четырем номинациям — «Свое дело», «Агробизнес», «Социальное предпринимательство» и «Технологичное предпринимательство». Экспертное жюри оценит проекты и определит победителей. Награда за победу — от 10 до 15 тыс. рублей от партнеров проекта — омских бизнесменов.
Проект на территории региона реализуется уже порядка 14 лет Омским региональным бизнес-инкубатором при поддержке Минэкономразвития и Минспорта Омской области.
С 2010 года участие в проекте приняли более 4 тыс. школьников, всего было разработано 765 бинес-проектов, из которых 27 успешно реализованы.