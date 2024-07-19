Виталий Хоценко ознакомился с бизнес-идеями омских школьников

Команды представили Виталию Хоценко свои идеи и концепции, некоторые даже модели своего будущего бизнеса. В течение минуты они четко и структурировано защищали свой проект, рассказывая о его сути, цели и конкурсных преимуществах, а также социальной значимости. Школьники также отвечали на вопросы главы региона о деталях. Большинство проектов прирабатываются как реальный бизнес, который юные омичи потом воплотят в жизнь и начнут зарабатывать.