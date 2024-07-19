Вновь на своем месте: крокодил на Канавинском мосту приобретает прежние формы

Завершить все работы намерены к началу августа. Напомним, ранее на подпорной стенке Канавинского моста находилось изображение огромного крокодила, которое впервые появилось 18 лет назад. Убирать его начали в апреле и тогда предложили нижегородцам подумать, что бы они хотели видеть на этом месте.