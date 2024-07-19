Вновь на своем месте: крокодил на Канавинском мосту приобретает прежние формы

Работы над созданием изображения крокодила продолжаются под Канавинском мостом в Нижнем Новгороде. Они стартовали еще на прошлой неделе. Показываем, что уже сделали художники на подпорных стенках переправы.
Наносить картинку рептилии начали на прошлой неделе: тогда появились первые наброски, а уже через день стали понятны и размеры всего изображения. Спустя неделю художники «наградили» крокодила и деталями: по ним заметно, что он повторяет оригинал.
Завершить все работы намерены к началу августа. Напомним, ранее на подпорной стенке Канавинского моста находилось изображение огромного крокодила, которое впервые появилось 18 лет назад. Убирать его начали в апреле и тогда предложили нижегородцам подумать, что бы они хотели видеть на этом месте.
Серьезный спор о граффити в соцсетях начался еще до ремонта. Некоторые горожане называют крокодила «символом Нижнего Новгорода» и «визитной карточкой места», фигурирующей во многих путеводителях, и просили оставить его. Однако нашлись и противники современного искусства, которые в принципе не хотели видеть никаких изображений на стенах.
Юрий Шалабаев отобрал все варианты и предложил нижегородцам выбрать что-то из них. Среди вариантов оказались закаты, Метеор, Нижний Новгород в ретроспективе и прежний крокодил. В итоге выбрали его.
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