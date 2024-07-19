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С 24 июля начнется ремонт моста через ж/д пути по проспекту Стачки

Работы планируется завершить до 5 августа.

Источник: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове уделяется большое внимание развитию дорожной отрасли. В ходе сезонных ремонтных работ приводятся в порядок и важные инфраструктурные объекты.

Так, с 24 июля силами подрядной организации в рамках реализации муниципального контракта планируется приступить к ремонту одного из ключевых мостов донской столицы — путепровода через ж/д пути по проспекту Стачки, который обеспечивает транспортное сообщение западной части нашего города с центром.

Протяженность искусственного сооружения — 271 метр. В рамках исполнения контракта запланированы работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части с дальнейшим устройством нового покрытия.

— Все работы планируется завершить до 5 августа. Они будут проводиться в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения в ночное время суток, — отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

При производстве работ на период ремонта с 24 июля по 5 августа движение транспорта будет ограничено по полосам со снятием ограничений в утренние часы. Просим водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.