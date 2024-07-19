С 24 июля начнется ремонт моста через ж/д пути по проспекту Стачки

Так, с 24 июля силами подрядной организации в рамках реализации муниципального контракта планируется приступить к ремонту одного из ключевых мостов донской столицы — путепровода через ж/д пути по проспекту Стачки, который обеспечивает транспортное сообщение западной части нашего города с центром.