С 24 июля начнется ремонт моста через ж/д пути по проспекту Стачки

В Ростове уделяется большое внимание развитию дорожной отрасли. В ходе сезонных ремонтных работ приводятся в порядок и важные инфраструктурные объекты.
Так, с 24 июля силами подрядной организации в рамках реализации муниципального контракта планируется приступить к ремонту одного из ключевых мостов донской столицы — путепровода через ж/д пути по проспекту Стачки, который обеспечивает транспортное сообщение западной части нашего города с центром.
Протяженность искусственного сооружения — 271 метр. В рамках исполнения контракта запланированы работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части с дальнейшим устройством нового покрытия.
— Все работы планируется завершить до 5 августа. Они будут проводиться в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения в ночное время суток, — отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
При производстве работ на период ремонта с 24 июля по 5 августа движение транспорта будет ограничено по полосам со снятием ограничений в утренние часы. Просим водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.