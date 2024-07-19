Глобальный сбой в системах Windows не повлиял на работу IT-сервисов России

«На данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры не поступало», — сообщили ТАСС в Минцифры. В Росавиации уточнили, что российские гражданская авиация последние несколько лет внедряет в работу отечественное программное обеспечение. В пресс-службе московских аэропортов Домодедово и Шереметьево подтвердили отсутствие сбоев в работе. О штатной работе IT-сервисов сообщили российские авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines и Red Wings.