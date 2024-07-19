Три причины отключения света в Краснодаре назвали в мэрии

В департаменте городского хозяйства и ТЭК мэрии Краснодара назвали три причины, по которым в городе в последние несколько дней происходит отключение света потребителям. Без электричества горожане вынуждены обходиться из-за временных отключений, связанных с перегрузками оборудования, из-за аварий и из-за планового прекращения подачи электроэнергии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на МЦУ Краснодара.