Три причины отключения света в Краснодаре назвали в мэрии

В департаменте городского хозяйства и ТЭК мэрии Краснодара назвали три причины, по которым в городе в последние несколько дней происходит отключение света потребителям. Без электричества горожане вынуждены обходиться из-за временных отключений, связанных с перегрузками оборудования, из-за аварий и из-за планового прекращения подачи электроэнергии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на МЦУ Краснодара.
Представители мэрии объяснили, что временные ограничения электроснабжения проводятся по распоряжению филиала АО «СО ЕЭС» «Кубанское региональное диспетчерское управление».
Пока примерный график отключений — по 21 июля с 12.00 до 18.00. Точное время указать невозможно. Возобновление подачи электричества зависит от времени нормализации электрических режимов.
Из-за временных ограничений могут оставаться без света потребители северо-западного, западного и юго-западного районов города, жители Лориса, станицы Елизаветинской, района Ростовского шоссе, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат.
Вторая причина отключения света в Краснодаре — аварии на линиях и оборудования. Подача света в этом случае зависит от объемов и характера повреждений на линиях и на подстанциях. Ремонтные бригады стараются максимально оперативно провести восстановительные работы.
Третья причина отключений электричества — плановое ограничение подачи из-за выполнения работ. В этом случае от электроэнергии дома и соцобъекты «обрезают» по строгому графику.