Нарушителей правил перехода через Ж/Д пути выявили в Тайшете

Работники магистрали вместе с транспортными полицейскими провели рейд на станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги. Основной целью являлось выявление нарушителей, которые переходят Ж/Д пути в неположенном месте. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе РЖД.
Железная дорога разделяет Тайшет на две части. Из-за этого там образовалось множество «народных троп», по которым в основном передвигаются взрослые люди. Нарушителям рассказали о том, как правильно нужно переходить через пути, после чего вручили специальные памятки. Также побеседовали с пассажирами вокзала.
— Зачастую элементарные правила безопасности на железной дороге игнорируют и дети. При этом они находятся на инфраструктуре магистрали в капюшоне или наушниках — это закрывает обзор и не позволяет услышать звук приближающегося состава, — сообщили в пресс-службе.
За шесть месяцев в Тайшете составили 19 административных протоколов на детей. С начала года в границах ВСЖД зарегистрировали 32 несчастных случая, в которых погибли 20 взрослых и два ребенка.
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