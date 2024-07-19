Нарушителей правил перехода через Ж/Д пути выявили в Тайшете

Железная дорога разделяет Тайшет на две части. Из-за этого там образовалось множество «народных троп», по которым в основном передвигаются взрослые люди. Нарушителям рассказали о том, как правильно нужно переходить через пути, после чего вручили специальные памятки. Также побеседовали с пассажирами вокзала.