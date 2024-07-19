Травяные крыши появятся в ЦПКиО Волгограда

— Здесь сооружения обросли «скалами», выполненными по технологии полигональной кладки. Это один из старейших типов кладки, выполненный из установленных друг к другу многоугольных камней, состыкованных под произвольными углами. Такие строения отлично дополнят вьющиеся растения, которые будут ниспадать со «скал», — сообщили в парке.