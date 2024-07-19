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Травяные крыши появятся в ЦПКиО Волгограда

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в зоне экстрим аттракционов появятся крыши с многолетними травами. Как пояснили V102.RU в пресс-службе парка, зеленые кровли послужат натуральным декором среди механических конструкций и защитят посетителей от дождя и солнца.

Так, живые крыши создадут по технологии многослойного кровельного пирога — это теплоизоляция, гидроизоляция, дренаж, грунт и растительный слой. Для ухода за растениями будет установлена капельная система полива.

На кровле планируется высадить валисскую, сизую овсяницу, вересковую астру, декоративный лук, голубую сеслерию, дубравный шалфей, чистец, мордовник, гауру Линдхеймера и другие травянистые растения.

Зеленые зоны появятся уже в скором времени около аттракционов «Мельница» и «Большой маятник». На последнем объекте благоустройство входной группы уже завершается.

— Здесь сооружения обросли «скалами», выполненными по технологии полигональной кладки. Это один из старейших типов кладки, выполненный из установленных друг к другу многоугольных камней, состыкованных под произвольными углами. Такие строения отлично дополнят вьющиеся растения, которые будут ниспадать со «скал», — сообщили в парке.