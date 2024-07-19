Режим повышенной готовности ввели около парка 800-летия Нижнего Новгорода

Зону режима повышенной готовности установили возле дома № 23 по улице Суетинской в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно документу, это сделано, чтобы уберечь здоровье и жизнь людей, потому что на склоне дома разрушена подпорная стенка. Особый режим введен с 27 июня в границах территории возле указанного дома.
Управлению инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода поручено найти подрядчика и еженедельно предоставлять доклады о выполнения работ. Управлению ГОЧС города должно отслеживать выполнения работ по предупреждению чрезвычайной ситуации.