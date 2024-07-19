В Ростовской области предупредили о новых временных отключениях

«Энергетики предупреждают о новых временных отключениях. Это обусловлено дефицитом мощности в объединенной энергосистеме и перегрузом сетей из-за экстремально высокого потребления», — написал он.
Команды на временное отключение поступают от системного оператора Единой энергетической системы.
«Поручил главам городов и районов организовать установку генераторов для энергоснабжения объектов жизнеобеспечения, обеспечить подвоз воды по заявкам жителей», — добавил Голубев.
С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода. В ряде районов произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок на электроэнергетическое оборудование в области периодически вводятся графики временного отключения потребителей. Подача электроэнергии на предприятия была частично ограничена.