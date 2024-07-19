В Ростовской области предупредили о новых временных отключениях

С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода. В ряде районов произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок на электроэнергетическое оборудование в области периодически вводятся графики временного отключения потребителей. Подача электроэнергии на предприятия была частично ограничена.