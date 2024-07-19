Да польется грязь: все, что вы хотели и не хотели знать о бифе Кендрика Ламара и Дрейка

30 апреля вышел трек euphoria, в котором Кендрик обвиняет Дрейка в лицемерии, попытках присвоить чужую культуру и открыто говорит о том, что отец из него так себе, напоминая о давней истории с Пушей Ти, когда Дрейку пришлось рассказать миру об Адонисе. По факту euphoria представляет собой почти 6,5 минуты концентрированной ненависти. В какой-то момент Ламар начинает буквально заявлять, что он ненавидит, как Дрейк ходит, говорит, одевается, что может быть как отсылкой к интервью покойного DMX, в свое время жестко высказавшегося о Дриззи, а может быть и монологом от души. Он также предупреждает, что у него есть грязные козыри в рукаве, а Дрейку не стоит задевать его семью и пытаться опорочить его близких.