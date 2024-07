Да польется грязь: все, что вы хотели и не хотели знать о бифе Кендрика Ламара и Дрейка

Начнем с того, что Кендрик записал куплет для вышедшего 22 марта альбома Future и Metro Boomin, в котором сквозит обида Фьючера на Дрейка как в отдельных строчках, так и в отзеркаливании треклиста альбома For All the Dogs (2023). Однако из всей пластинки именно Like That и куплет Ламара выделяются своим жестким посылом напрямую Дрейку. Рэпер проходится и по тому, как его коллега по сцене любит себя сравнивать с Майклом Джексоном, а также говорит о «похоронах всех его собак», отсылаясь к уже упомянутому For All the Dogs.