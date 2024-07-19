Да польется грязь: все, что вы хотели и не хотели знать о бифе Кендрика Ламара и Дрейка

Казалось бы, конфликт Кендрика Ламара и Дрейка уже подошел к логическому завершению: первый со своими диссами оккупировал чарты и держится в них с весны, а второй стер все упоминания бифа из личного блога и перестал его комментировать. Однако Ламар продолжает активничать, то обращаясь к Дрейку на своем концерте, требуя отдать ему кольцо Тупака, то анонсируя клип на трек Not Like Us — дисс на Дрейка, ставший большим хитом в интернете. Для тех, кто уже не понимает, с чего это началось и к чему идет, восстанавливаем хронологию, пожалуй, самого громкого и грязного конфликта в хип-хопе последних лет.
Возможно, вы уже не помните, но в начале десятых Кендрик и Дрейк фитовали и хорошо отзывались друг о друге: Ламар появился в альбоме Take Care (2011), а Дриззи — в good kid, m.A.A.d city (2012). В том же 2012-м артисты залетели на трек к A$AP Rocky F**' Problems. Стоит ли говорить, что Take Care получил «Грэмми» и стал одной из важнейших пластинок в дискографии Дрейка, good kid, m.A.A.d city вошел в историю как громкий дебют Ламара на крупном лейбле и сейчас считается своеобразной классикой современного хип-хопа, а F**' Problems — суперуспешный бэнгер с сотнями миллионов прослушиваний на стримингах, ставший прорывным уже для Роки.
Работа в студии, совместный тур — буквально ничто не предвещало беды, но в 2013-м выходит трек Big Sean «Control», в котором Ламар в своем куплете обозначает свои амбиции. Он заявил, что любит всех своих коллег, но «попытается их убить». После этого несколько рэперов, в числе которых были Lupe Fiasco и J. Cole, ответили Кендрику, но Дрейк не стал на это реагировать. Во всяком случае с конкретным обращением к Ламару. Некоторые полагают, что в альбоме Nothing Was the Same (2013) есть завуалированный выпад в адрес Ламара. Дрейк заявляет о том, что «не знает, зачем все врут», но музыка неназванного артиста «не такая уж и вдохновляющая».
После этого на церемонии вручения премии BET Hip-Hop Awards Кендрик сделал довольно очевидный выпад в адрес своего коллеги, заявив, что после Control уже ничего не было, как прежде, отметив обиду «чувствительного рэпера в пижамке». «Ничего не было, как прежде» — это буквально название альбома Дриззи Nothing Was the Same.
Ситуация, казалось, накалялась, однако конфликт сошел на нет. Артисты начали активно заниматься своими карьерами, и их пути разошлись.
Вряд ли тогда они подозревали, что в 2024-м сойдутся в бифе с кучей грязных ругательств, колких выпадов и обвинений, претендующих на уголовное дело. И тем более вряд ли они думали, что начнется эта грызня с куплета одного из самых миролюбивых артистов в хип-хоп-индустрии — с J. Cole.
Neilson Barnard/Getty Images.
Вам понадобится:
Многим поклонникам хип-хопа поведение Коула тогда показалось дикостью. Однако сейчас, спустя несколько месяцев после начала конфликта, выход артиста из бифа на старте выглядит мудрым и, наверное, лучшим из возможных для него вариантов дальнейшего развития событий.
На момент начала конфликта Дрейк и Кендрик — состоявшиеся в своих сферах артисты. Дрейк — главное действующее лицо в мейнстримном хип-хопе, стабильно выпускающее хиты и альбомы, рэпер с самым прибыльным туром в истории и довольно ярким опытом конфликтов с коллегами по сцене. Успешным, если говорить о вражде с Миком Миллом, и провальным, если вспоминать биф с Пушей Ти. Причем сначала все шло неплохо, но потом Пуша рассекретил в своем диссе наличие у Дрейка сына, чего тот явно не ожидал.
Кендрик же — один из самых уважаемых артистов в хип-хоп-индустрии, большая фигура для афроамериканского сообщества, а также любимец критиков и первый в истории рэпер-лауреат Пулитцеровской премии. В его практике не было крупных конфликтов, поскольку с 2013 года музыкант не ввязывался в бифы и оставался несколько в стороне от разборок своих коллег. Но по какой-то причине довольно безобидный куплет Джей Коула разжег в Ламаре желание конфликта и дух соперничества.
Начнем с того, что Кендрик записал куплет для вышедшего 22 марта альбома Future и Metro Boomin, в котором сквозит обида Фьючера на Дрейка как в отдельных строчках, так и в отзеркаливании треклиста альбома For All the Dogs (2023). Однако из всей пластинки именно Like That и куплет Ламара выделяются своим жестким посылом напрямую Дрейку. Рэпер проходится и по тому, как его коллега по сцене любит себя сравнивать с Майклом Джексоном, а также говорит о «похоронах всех его собак», отсылаясь к уже упомянутому For All the Dogs.
После этого уже на следующей совместной пластинке Future и Metro Boomin «WE STILL DON'T TRUST YOU» в адрес Дрейка полетели уколы от The Weeknd и A$AP Rocky. Отдельно от всех свой ремикс на Like That записал Канье Уэст, а в середине апреля к сообществу недовольных Дрейком добавился еще и Рик Росс с треком Champagne Moments. Со стороны это уже больше напоминало не зарождающийся биф, а коллективную травлю, что, конечно, не играло Ламару на руку. К слову, сам Кендрик после куплета на Like That никак больше не проявлял себя, вероятно выжидая ответ Дрейка. И он его дождался.
Jeff Kravitz/BBMA2019/Getty Images.
За день до выхода трека Рика Росса, 13 апреля, в сети появился слив неизвестного трека Дрейка. Получивший название Push Ups сингл по факту оказался одной большой ответкой всем недовольным. Получил даже Metro Boomin, которому рэпер посоветовал и дальше писать биты, не влезая в разборки. Иронично, что продюсер в итоге последовал совету Дриззи, объявив в соцсетях конкурс. Он выложил бит и предложил всем желающим записать на него дисс на Дрейка. Создателю лучшего трека причитался полноценный сингл с бесплатным продакшеном от Метро.
Но вернемся к Push Ups. В нем больше всех Дрейк потоптался на своем главном обидчике в лице Кендрика, напомнив и про его маленький рост, и про то, что Ламар никакой не «большой» и в продажах его легко обходят SZA, Трэвис Скотт и другие артисты. Он также высмеял стремление Кендрика расширить свою аудиторию за счет фитов с Maroon 5 и Тейлор Свифт, а также заявил, что в родном городе Ламара Комптоне его уважают и любят больше.
Вдогонку к этому диссу, который действительно можно назвать хорошим, Дрейк выпустил 19 апреля Taylor Made Freestyle. В нем артист постарался вывести своего оппонента из равновесия и спровоцировать на ответ, используя сгенерированные ИИ голоса Тупака и Снуп Догга — двух главных кумиров Ламара. Он также высмеял будущие попытки Ламара обвинить его в связях с несовершеннолетними, выстраивая свою линию защиты, и то, что Кендрик не торопится с ответом, будто не желая конкурировать в чартах с Тейлор Свифт, как раз выпустившей свой новый полноформатник The Tortured Poets Department.
Трек был удален с площадок из-за жалоб наследников Тупака, поскольку Дрейк использовал голос покойной легенды хип-хопа без их согласия. Несмотря на усилия Дриззи, Ламар не спешил с реакцией и ответил лишь почти через две недели. Зато как.
30 апреля вышел трек euphoria, в котором Кендрик обвиняет Дрейка в лицемерии, попытках присвоить чужую культуру и открыто говорит о том, что отец из него так себе, напоминая о давней истории с Пушей Ти, когда Дрейку пришлось рассказать миру об Адонисе. По факту euphoria представляет собой почти 6,5 минуты концентрированной ненависти. В какой-то момент Ламар начинает буквально заявлять, что он ненавидит, как Дрейк ходит, говорит, одевается, что может быть как отсылкой к интервью покойного DMX, в свое время жестко высказавшегося о Дриззи, а может быть и монологом от души. Он также предупреждает, что у него есть грязные козыри в рукаве, а Дрейку не стоит задевать его семью и пытаться опорочить его близких.
Само название euphoria, вероятно, является отсылкой к популярному сериалу про подростков, который продюсировал Дрейк. В то же время это еще и тот самый намек на любовь рэпера к несовершеннолетним девочкам, который предсказывал в своем диссе сам Дриззи и позднее категорически опроверг.
На этом этапе Дрейк еще вел себя как интернет-тролль, забавляясь в соцсетях на фоне накаляющегося бифа. Что интересно, к euphoria, судя по количеству просмотров текста на сайте Genius, а это сейчас 9,5 миллиона, внимания было куда больше, чем к треку Push Ups (сейчас 3,3 миллиона). И это несмотря на то, что Дрейк куда популярнее Кендрика.
Jason Koerner/Getty Images.
Спустя несколько дней, 3 мая, Ламар выпускает 6:16 in LA со странной кожаной перчаткой на обложке. Этот трек, как и Taylor Made Freestyle Дрейка, явно нацелен на выведение оппонента на эмоции. Говоря о Taylor Made, в продюсировании 6:16 in LA был задействован Джек Антонофф — давний соавтор и сопродюсер Тейлор Свифт. Получилось такое отзеркаливание по-ламаровски.
В этом диссе Ламар играет на паранойе Дрейка, заявляя о том, что «Ты когда-нибудь задумывался, что OVO (OVO Sound, лейбл Дрейка — прим. ред.) работает на меня?» Он также заявляет о том, что в окружении его оппонента завелась «крыса», да и многие из его сотрудников откровенно не желают своему боссу ничего хорошего.
В то же 3 мая Дрейк выпускает ответный дисс Family Matters, в котором, несмотря на предупреждения Кендрика, активно раздувает тему его семьи. Дриззи неоднократно говорит о жестокости Ламара по отношению к матери своих детей, намекая на домашнее насилие, а также заявляет, что их отношения на грани распада. В процессе Дрейк отвечает Кендрику на слова о его «недостаточной черноте», отмечая, что невеста Ламара тоже метис, а их дети значительно «светлее» своего папы.
Говоря о сыне Кендрика, Дриззи заявляет, что на самом деле его отцом может быть давний деловой партнер Ламара Дэйв Фри. И, вероятно, поэтому Кендрик не берет малыша на руки и держится отстраненно на семейных фото.
Дрейк не посвящает весь трек поливанию грязью Ламара и его семьи, хотя их там более чем достаточно. В Family Matters он вновь прошелся и по Metro Boomin, и по Рику Россу, и по Future, и по The Weeknd с A$AP Rocky, кого-то просто оскорбив, а кому-то намекнув, что ему лучше стоит уйти из рэпа в моделинг или завести еще одного ребенка с Рианной.
Вроде и дисс сильный, и видеоряд иронично-жестокий: торт с надписью Happy Divorce (в пер. с англ. — «Счастливого развода»), уничтожение точной копии автомобиля с обложки good Kid, M.A.A.D City (2012) — пожалуй, главного символа дискографии Ламара выглядят более чем ярко. Однако меньше чем через час после выхода этого трека Кендрик выпускает meet the grahams.
Конечно, с большей долей вероятности дисс был заготовлен заранее, поскольку его обложка представляет собой расширенное фото с 6:16 in LA. На нем можно разглядеть кожаную перчатку, чек из ювелирного магазина, рубашку и лекарства, выписанные на имя Дрейка. Как все это попало в руки к Кендрику? Есть несколько вариантов: слив от того самого «крота» из команды Дриззи, контролируемая утечка, поскольку на рубашке есть надпись Shortee Collection. То есть это могло быть дело рук самого Дрейка, поскольку shortee переводится как «коротышка», а панчей и шуток про рост Ламара в его диссах было предостаточно. И третий вариант озвучил Dj Akademiks: все эти вещи находились в пропавшем чемодане отца Дриззи.
Так или иначе, meet the grahams стала не только самой быстрой, но и одной из самых грязных и жестоких ответок в истории хип-хопа. Здесь и обращение к сыну Дрейка Адонису с сожалением, что его дедушка в свое время не позаботился о контрацепции, и намеки на использование Дриззи услуг эскортниц. Кендрик также обращается к родителям канадца, заявляя, что они вырастили «больного человека с больными мыслями», ненавидящего темнокожих женщин, и что его следует засадить в камеру с Харви Вайнштейном на всю его оставшуюся жизнь. Ламар предупреждает баскетболистов Леброна Джеймса и Стефена Карри, чтобы они не подпускали Дрейка к своим семьям, намекая на его сомнительные отношения с несовершеннолетними.
Финальным аккордом meet the grahams прозвучало обращение Кендрика к некоей 11-летней дочери Дриззи, которая якобы осталась невостребованной в его жизни. Окончательно переставший сдерживаться Ламар вывалил на своего оппонента и его близких тонну отборнейшей грязи. Чтобы на такое ответить, надо ну очень постараться.
Сразу после выхода дисса Дрейк отшутился в личном блоге просьбой «найти его спрятанную дочь и отправить ему, пожалуйста». В сети уже, конечно, нашли девочку, предположительно как-то связанную с артистом. Однако действительно ли она его дочь, неизвестно.
Если вы уже немного запутались во всех этих диссах, то вас выручит функция распознавания музыки в стриминге Звук. Сейчас и всегда она безошибочно подскажет, кто исполняет тот или иной трек, и облегчит навигацию по необъятной аудиотеке сервиса.
Rick Kern/Getty Images.
4 мая. Да, вот так сразу, не прошло и суток, как Кендрик выпустил очередной дисс Not Like Us. И если meet the grahams был грязным и очень жестоким, то этот трек, помимо сочетания уже названных факторов, еще и стал настоящим бэнгером. На обложке можно увидеть дом Дрейка, истыканный значками, обозначающими осужденных сексуальных преступников.
В Not Like Us Ламар уже открыто называет своего оппонента «сертифицированным педофилом», «колонизатором» Атланты и обвиняет его в использовании Future, 21 Savage, Lil Baby и Young Thug для придания себе веса в хип-хоп-индустрии. Он также угрожает, что этот дисс может иметь продолжение: «Кроличья нора все еще глубока, я могу пойти дальше».
Сингл с едкими ироничными строчками и запоминающимся битом DJ Mustard резво взлетел на верхушки мировых чартов, под него стали снимать видео в соцсетях. И если до этого более слушабельными и потенциально хитовыми были треки Дрейка, то здесь Кендрик определенно победил своего соперника на его же поле.
Спустя два дня, собравшись с силами, Дриззи отвечает Ламару в The Heart Part 6. Здесь Дрейк твердо опровергает какую-либо связь с несовершеннолетними, пытаясь перевести стрелки на одержимого этой темой оппонента. Он также обвиняет Кендрика в лицемерии, напоминая о том, что рэпер защищал от удаления песен известного своим ужасающим прошлым R. Kelly из плейлистов одного известного стриминга.
В то же время Дрейк начинает путаться в фактах, неправильно цитирует треки Ламара и противоречит сам себе: сначала иронизирует над теми, кто дал Кендрику неверную информацию о нем, а потом заявляет, что это он сам отдал ему фейки. Звучит как минимум странновато.
Paras Griffin/Getty Images.
После этого, когда хип-хоп-комьюнити уже пришло к выводу, что Кендрик победил, 24 мая в совместном треке Дрейка и Sexyy Red «U My Everything» звучит перевернутый семпл BBL Drizzy — того самого бита от Метро Бумина, на который все желающие записывали диссы на Дрейка. В своем куплете рэпер вспоминает выпады Рика Росса в свой адрес о том, что он якобы неоднократно обращался к пластическому хирургу. Выглядит это довольно странно с учетом сложившейся вокруг музыканта обстановки. Вероятно, он оказался в ситуации, в которой ему больше нечего сказать в адрес своих оппонентов.
Поэтому 6 июня Дрейк окончательно капитулирует: он сносит все связанные с бифом посты из Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Несмотря на то что в блоге не осталось упоминаний диссов, их по-прежнему можно найти на стриминговых площадках и YouTube, пусть и не все. Taylor Made Freestyle Дрейк законопослушно удалил по требованию родственников Тупака.
https://go.zvuk.com/ratings/dreik-ili-kendrik-lamar.htm.
После случившегося, уже в конце июня, Кендрик устроил настоящие «похороны» Дрейка на своем концерте. Мало того что он исполнил Not Like Us пять раз подряд, собрал сообщество недовольных Дриззи и почти всех звезд Западного побережья, так еще и потребовал у своего оппонента отдать ему кольцо Тупака, которое Дрейк приобрел в прошлом году. Чтобы вы понимали масштаб события, на сцене впервые за очень много лет собрался полный состав Black Hippy — легендарной супергруппы, состоящей из Кендрика, Джея Рока, Ab-Soul и ScHoolboy Q.
4 июля, в День независимости в США, Кендрик выпустил клип на свой огромный дисс-хит Not Like Us. В нем он не только разбил пиньяту с совой, символизирующую лейбл Дрейка OVO, красиво потанцевал со своей семьей и огромным количеством людей на улице, но и затизерил свой новый трек. Если Ламар действительно собирается выпустить новую пластинку в ближайшее время, то роллаут (поэтапный прогрев аудитории) у нее получился просто феерический.
Одно можно сказать точно: биф между двумя столь крупными артистами вновь зажег угасающий интерес слушателей к рэпу. Об этом говорят миллионы прослушиваний на диссах, верхние места в мировых чартах и стриминговых площадках, а также миллионы просмотров текстов на Genius. Так что, соглашаясь с рядом музыкальных журналистов и авторов Telegram-каналов, можно сказать, что в этом конфликте победу одержал хип-хоп.
Послушать все диссы Кендрика и Дрейка, а также лучшие треки из их дискографии и даже их фиты в HiFi-качестве можно в стриминге Звук. Все возможности сервиса открывает подписка «СберПрайм», вместе с которой вас ждут выгодные предложения от партнеров. Для наших читателей — спецпредложение под фиолетовой кнопкой.