Волгоградских болельщиков 22 июля бесплатно развезут 2 электрички

Расписание бесплатных электричек:
№ 6339, сообщением Краснооктябрьская — Шпалопропитка отправлением с о.п. Мамаев Курган в 20:45 (нижняя платформа) и прибытием на ст. Шпалопропитка в 21:56 ч.
№ 6437/6438 сообщением Волгоград-1 — Волжский отправлением с о.п. Мамаев Курган в 20:40 (верхняя платформа) и прибытием на ст. Волжский в 21:23 ч.
На матч также можно добраться на электричках, но проезд будет платным.
От ст. Шпалопропитка (15:47) до о.п. Мамаев Курган (16:56).
От о.п. Южная (16:15) до о.п Мамаев Курган (17:38).
От о.п. Тракторная пасс. (17:14) до о.п Мамаев Курган (17:30).
Напомним, «Ротор» примет «Торпедо» в ближайший понедельник на «Волгоград Арене». Начало матча — в 18−00 ч.