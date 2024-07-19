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Волгоградских болельщиков 22 июля бесплатно развезут 2 электрички

Болельщики, которые придут на матч «Ротора» и «Торпедо», после окончания игры смогут бесплатно добраться до дома. Как сообщили V102.RU в клубе, пригородные электропоезда запустят в обе стороны: до станции Шпалопропитка и до Волжского.

Расписание бесплатных электричек:

№ 6339, сообщением Краснооктябрьская — Шпалопропитка отправлением с о.п. Мамаев Курган в 20:45 (нижняя платформа) и прибытием на ст. Шпалопропитка в 21:56 ч.

№ 6437/6438 сообщением Волгоград-1 — Волжский отправлением с о.п. Мамаев Курган в 20:40 (верхняя платформа) и прибытием на ст. Волжский в 21:23 ч.

На матч также можно добраться на электричках, но проезд будет платным.

От ст. Шпалопропитка (15:47) до о.п. Мамаев Курган (16:56).

От о.п. Южная (16:15) до о.п Мамаев Курган (17:38).

От о.п. Тракторная пасс. (17:14) до о.п Мамаев Курган (17:30).

Напомним, «Ротор» примет «Торпедо» в ближайший понедельник на «Волгоград Арене». Начало матча — в 18−00 ч.