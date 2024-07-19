Волгоградских болельщиков 22 июля бесплатно развезут 2 электрички

Болельщики, которые придут на матч «Ротора» и «Торпедо», после окончания игры смогут бесплатно добраться до дома. Как сообщили V102.RU в клубе, пригородные электропоезда запустят в обе стороны: до станции Шпалопропитка и до Волжского.