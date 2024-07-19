На стройке в Казани выявлены нелегальные мигранты

В Казани на одном из строительных объектов была проведена крупномасштабная операция по проверке соблюдения миграционного законодательства. Участие в рейде принимали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, Управления по вопросам миграции МВД Татарстана и бойцы Росгвардии.
Проверка выявила 21 иностранного гражданина, нарушившего правила пребывания и трудоустройства на территории России. Всем задержанным составлены административные протоколы. Дела девяти из них уже рассмотрены в Приволжском районном суде Казани, который постановил принудительное выдворение задержанных за пределы страны.
До момента депортации нарушители будут находиться в центре временного содержания иностранных граждан. Эта операция стала частью усилий правоохранительных органов по поддержанию законности на территории республики.
Ранее мы сообщали, что на крупных стройках Татарстана и Чувашии задержаны 45 мигрантов-уклонистов. На стройках в Казани и Чебоксарах выявлены мигранты, игнорировавшие обязанности по воинскому учету.