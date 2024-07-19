На стройке в Казани выявлены нелегальные мигранты

В Казани на одном из строительных объектов была проведена крупномасштабная операция по проверке соблюдения миграционного законодательства. Участие в рейде принимали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, Управления по вопросам миграции МВД Татарстана и бойцы Росгвардии.