В Омске ливни повредили посадки для «Флоры»

Как оказалось, после прошедших дождей агрономам пришлось восстанавливать часть посадок для омской «Флоры», — судя по всему, стихия их повредила. Однако агрономы омского УДХБ. Несмотря на погоду, уже приступили к формированию цветников.
Предполагается, что к «Флоре» в Выставочном и Воскресенском скверах появится более 35 композиций, посвященных теме семьи, а на земляных клумбах планируется высадить более 250 тысяч цветов, в том числе использовать многолетники.
Напомним, «Флора — 2024» пройдет в Омске со 2 по 6 августа.