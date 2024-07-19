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В Омске ливни повредили посадки для «Флоры»

В мэрии Омска рассказали в пятницу, 19 июля 2024 года, о подготовке к выставке зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» 2024-го года, которая традиционно должна открыться в преддверии Дня города.

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Как оказалось, после прошедших дождей агрономам пришлось восстанавливать часть посадок для омской «Флоры», — судя по всему, стихия их повредила. Однако агрономы омского УДХБ. Несмотря на погоду, уже приступили к формированию цветников.

Предполагается, что к «Флоре» в Выставочном и Воскресенском скверах появится более 35 композиций, посвященных теме семьи, а на земляных клумбах планируется высадить более 250 тысяч цветов, в том числе использовать многолетники.

Напомним, «Флора — 2024» пройдет в Омске со 2 по 6 августа.

флора и фауна