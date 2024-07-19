В Волгограде нерадивая мать морила голодом детей 6 месяцев и 3 лет

Волгоградская полиция завела уголовное дело на 23-летнюю нерадивую мать, которая мучила двоих маленьких детей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД, девушка часто оставляла шестимесячную дочь и трехлетнего сына одних, подвергала их опасности. На плохое отношение к малышам пожаловались соседи.