В Волгограде нерадивая мать морила голодом детей 6 месяцев и 3 лет

Волгоградская полиция завела уголовное дело на 23-летнюю нерадивую мать, которая мучила двоих маленьких детей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД, девушка часто оставляла шестимесячную дочь и трехлетнего сына одних, подвергала их опасности. На плохое отношение к малышам пожаловались соседи.
— При посещении по месту жительства установлено, что 23-летняя девушка, имея на иждивении двоих малолетних детей — 6-месячную дочь и трехлетнего сына, не исполняет родительские обязанности по их воспитанию, — уточнили в полиции региона.
Кроме того, женщина избивала детей, в доме были антисанитарные условия, отсутствовала одежда, кровати и еда. Малышей изъяли, женщине грозит срок по статье за неисполнение родительских обязанностей.