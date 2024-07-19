Очевидцы рассказали о последствиях глобального сбоя в Windows

Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы, в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. Несмотря на то что России это массово не коснулось, граждане, в том числе за рубежом, массово жалуются на последствия сбоя.