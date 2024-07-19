лампабикт выпустил песню «дом, баня»

«Трек о доме, который уже слишком далеко, чтобы в него вернуться. О семье, которая рядом, но уже все “по-другому”. О детстве, которое не забывается. Воспоминания, которые не отпускают и которые не хочешь отпускать сам. О забытом, о смазанном, о родном, о прожитом. О чистой и острой радости, которую помнишь, но навсегда потерял», — рассказал исполнитель о свежем релизе.