лампабикт выпустил песню «дом, баня»

Неофолк-музыкант лампабикт представил новый сингл «дом, баня» (2024). Гитарная баллада отражает тоску по родине и прошлому.
«Трек о доме, который уже слишком далеко, чтобы в него вернуться. О семье, которая рядом, но уже все “по-другому”. О детстве, которое не забывается. Воспоминания, которые не отпускают и которые не хочешь отпускать сам. О забытом, о смазанном, о родном, о прожитом. О чистой и острой радости, которую помнишь, но навсегда потерял», — рассказал исполнитель о свежем релизе.
Лампабикт, он же Артем Якимов, называет себя «современным менестрелем», описывая свое творчество как надрывную музыку, в которой продуманные лирические сюжеты обрамлены аккуратными сплетениями слов. В его дискографии — пять мини-альбомов и несколько синглов, включая завирусившийся в сети фит с элли на маковом поле «немерено» (2022).