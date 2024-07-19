В 2024 году Петербург получит 102 новых пассажирских автобуса

Технику поставят в городе в два этапа: до 31 октября — 50 автобусов «Volgabus-627102», до 30 ноября — 52 автобуса «ЛиАЗ-621365». Вся техника низкопольная, доступна для маломобильных пассажиров и оснащена современными бортовыми системами для комфорта и безопасности поездок. Каждый автобус рассчитана минимум на 155 пассажиров.