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В 2024 году Петербург получит 102 новых пассажирских автобуса

В «Пассажиравтотрансе» Северной столицы обновляют автопарк.

Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

«102 автобуса особо большого класса поставит АО “Государственная транспортная лизинговая компания”, — говорится в пресс-релизе.

Технику поставят в городе в два этапа: до 31 октября — 50 автобусов «Volgabus-627102», до 30 ноября — 52 автобуса «ЛиАЗ-621365». Вся техника низкопольная, доступна для маломобильных пассажиров и оснащена современными бортовыми системами для комфорта и безопасности поездок. Каждый автобус рассчитана минимум на 155 пассажиров.

В ведомстве уточнили, что в первом полугодии для «Пассажиравтотранса» уже приобрели 29 электробусов. А в общей сложности предприятие получило 422 новые машины.