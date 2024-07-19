В 2024 году Петербург получит 102 новых пассажирских автобуса

Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.
«102 автобуса особо большого класса поставит АО “Государственная транспортная лизинговая компания”, — говорится в пресс-релизе.
Технику поставят в городе в два этапа: до 31 октября — 50 автобусов «Volgabus-627102», до 30 ноября — 52 автобуса «ЛиАЗ-621365». Вся техника низкопольная, доступна для маломобильных пассажиров и оснащена современными бортовыми системами для комфорта и безопасности поездок. Каждый автобус рассчитана минимум на 155 пассажиров.
В ведомстве уточнили, что в первом полугодии для «Пассажиравтотранса» уже приобрели 29 электробусов. А в общей сложности предприятие получило 422 новые машины.