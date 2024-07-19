Благоустройство двух дворов завершилось в Братске

Сразу по двум адресам в Братске завершилось благоустройство дворовой территории. На Заводской 17 и Сосновой 19 выполнили ремонт подъездов, обустроили парковку, восстановили тротуары. Как сообщила пресс-служба администрации города значительный вклад в облагораживание дворов внесли их жители.
— Посадили деревья, покрасили малые формы, нанесли разметку на парковке для автомобилей. Все эти дела достойны восхищения, — отметили в администрации Правобережного района.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что первый большой аквапарк появится в Иркутской области через четыре года. Комплект возведут в северной столице Приангарья — Братске. Работы уже стартовали.