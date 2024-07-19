24 автомобиля вручили пострадавшим на производстве в Иркутской области

В Иркутской области было вручено 24 автомобиля Lada Granta людям, получившим тяжелые травмы на производстве. Обеспечение машинами является обязательным условием реабилитации пострадавших, на это было выделено 26 млн. рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Социальном фонде по Иркутской области.
Отныне машина является собственностью жителей, но при факте дарения или продажи они будут обязаны вернуть её стоимость в полном объеме. Транспортные средства выдают не чаще одного раза в семь лет. Также отделение Социального фонда вернет часть денег, потраченных на ремонт и горюче-смазочные материалы.
— Пострадавшие на производстве граждане получают автомобили на основании заключения медико-социальной экспертизы и при отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством. Автомобили оснащены ручным управлением и адаптированы под индивидуальные особенности и физические возможности каждого получателя в соответствии с медицинскими рекомендациями, — рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Для получения такой господдержки необходимо подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Иркутской области. Обязательным условием является наличие соответствующей рекомендации медико-социальной экспертизы в программе реабилитации пострадавшего (ПРП).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ремонт школ дополнительного образования закончат в Иркутске к началу учебного года.