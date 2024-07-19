24 автомобиля вручили пострадавшим на производстве в Иркутской области

Отныне машина является собственностью жителей, но при факте дарения или продажи они будут обязаны вернуть её стоимость в полном объеме. Транспортные средства выдают не чаще одного раза в семь лет. Также отделение Социального фонда вернет часть денег, потраченных на ремонт и горюче-смазочные материалы.