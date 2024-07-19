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Движение ограничат на двух перекрестках Иркутска с 9 августа

Проезд будет закрыт на перекрестках Баррикад-Фучика и Напольная-Щедрина.

Источник: Комсомольская правда

Для движения всех видов наземного транспорта закроют два перекрестка в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе администрации города речь идет о пересечениях Баррикад-Фучика и Напольная-Щедрина.

— С 22:00 9 августа до 8:00 12 августа ограничат движение транспорта. В этот же период времени будет прекращено трамвайное движение, — пояснили в пресс-службе.

На перечисленных дорожных участках стартуют работы в рамках первого и второго этапов строительства тепловой магистрали. На время ограничений водителям следует заблаговременно просчитывать маршрут.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 12 августа в областном центре будет запрещена парковка напротив поликлиники № 11.