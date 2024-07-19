Движение ограничат на двух перекрестках Иркутска с 9 августа

Для движения всех видов наземного транспорта закроют два перекрестка в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе администрации города речь идет о пересечениях Баррикад-Фучика и Напольная-Щедрина.
— С 22:00 9 августа до 8:00 12 августа ограничат движение транспорта. В этот же период времени будет прекращено трамвайное движение, — пояснили в пресс-службе.
На перечисленных дорожных участках стартуют работы в рамках первого и второго этапов строительства тепловой магистрали. На время ограничений водителям следует заблаговременно просчитывать маршрут.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 12 августа в областном центре будет запрещена парковка напротив поликлиники № 11.