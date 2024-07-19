Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище — мэр

По ее словам, сроки строительства пока не определены, однако проект будет реализован в ближайшие годы. При этом запас действующего Изобильненского водохранилища сейчас большой, город не испытывает проблем с водоснабжением. Режим подачи воды действует только в той части региона, где подача ведется через каптажи — это села Лучистое, Лаванда, Верхняя Кутузовка, Лавровое и часть Малого Маяка.