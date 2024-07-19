Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище — мэр

«В 2025—2026 году начинается проектирование — это миллиарды. Но с перспективой развития восточной части наших курортных поселков — Рыбачье, Солнечногорское, Малореченское — это водохранилище необходимо. Невозможно сбрасывать воду водопада Джур-Джур в море, когда ее можно сконцентрировать».
По ее словам, сроки строительства пока не определены, однако проект будет реализован в ближайшие годы. При этом запас действующего Изобильненского водохранилища сейчас большой, город не испытывает проблем с водоснабжением. Режим подачи воды действует только в той части региона, где подача ведется через каптажи — это села Лучистое, Лаванда, Верхняя Кутузовка, Лавровое и часть Малого Маяка.
«Решаем вопрос дополнительных накопительных емкостей для Верхней Кутузовки. Как только мы это сделаем, чуть полегче будет этим селам и мы снимем их с режима. Заканчивается восстановление водовода от водопада Джур-Джур, которое позволит уйти от режима в нижней части — там, где расположены поселки Сатера и Семидворье», — рассказала мэр курорта.
В Алуште в последние две недели проводили глобальные работы по прокладке нового водовода для обеспечения поселков на востоке округа. Сейчас работы завершены. Воду в эти населенные пункты будут подавать из Изобильненского водохранилища, сейчас начинается переключение, сообщал ранее министр ЖКХ Крыма Максим Новик.