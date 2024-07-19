Краснодарским школьникам организуют бесплатный проезд

Воспользоваться проездным можно будет на двух пригородных маршрутах — № 146А “Ул. им. Гаврилова П. М. — посёлок Индустриальный — поселок Победитель” и № 170А “Ул. им. Гаврилова П. М. — микрорайон Дивный посёлка Индустриального — поселок Индустриальный”.