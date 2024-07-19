Краснодарским школьникам организуют бесплатный проезд

В Краснодаре ученикам двух школ выдадут бесплатные проездные документы на общественный транспорт. Дети смогут добираться к общеобразовательным учреждениям № 11 и № 66, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации и городской Думы Краснодара.
Проездной рассчитан на 50 поездок и его можно на восьми городских маршрутах:
- № 36 «Центральный колхозный рынок — улица Комарова В. М.
- № 42 “Юбилейный микрорайон — Ратной Славы”
- № 48 “Комарова В. М. — Гидростроителей”
- № 51 “Трудовой Славы — Академика Королёва”
- № 58 “Комсомольский микрорайон — посёлок Березовый”
- № 66 “Улица Московская — Петра Кононыхина”
- № 85 “Калинина — Тепличная”
- № 96 “Центральный колхозный рынок — городская психиатрическая больница”
Воспользоваться проездным можно будет на двух пригородных маршрутах — № 146А “Ул. им. Гаврилова П. М. — посёлок Индустриальный — поселок Победитель” и № 170А “Ул. им. Гаврилова П. М. — микрорайон Дивный посёлка Индустриального — поселок Индустриальный”.
Такая же мера социальной поддержки установлена на автобусных маршрутах:
- № 19 «ул. Благовещенская — ул. им. Геннадия Казаджиева»;
- № 29 «Посёлок Колосистый — Центральный колхозный рынок»;
- № 32 «Бальнеолечебница — микрорайон Молодежный»;
- № 38 «Юбилейный микрорайон — жилой район “Немецкая деревня”;
- № 46 “Центральный колхозный рынок — поселок Плодородный”;
- № 56 “ул. Екатеринодарская — ул. Багряная”;
- № 75 “Юбилейный микрорайон — Мегацентр “Красная площадь”;
- № 78 “Комсомольский микрорайон — гипермаркет “Магнит Семейный”;
- № 83 “ул. Екатеринодарская — посёлок Колосистый”;
- № 89 “ул. им. Геннадия Казаджиева — ул. Уральская”;
- № 91 “ул. Семигорская — ул. им. Академика Королева”.
Проездным школьники могут воспользоваться на троллейбусном маршруте № 4 “Железнодорожный вокзал “Краснодар-I” — жилой район “Немецкая деревня”.
Получить карту можно в ООО «Электронный билет Кубани» по адресам: ул. Пашковская, 83; ул. Сормовская, 12/7; ул. им. Атарбекова, 5; ул. Выставочная, 6; ул. им. Полины Осипенко, 143.
При утере или порче документа необходимо звонить по телефонам: 274−07−47;