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Краснодарским школьникам организуют бесплатный проезд

Учащимся выдадут проездной на восемь маршрутов.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодаре ученикам двух школ выдадут бесплатные проездные документы на общественный транспорт. Дети смогут добираться к общеобразовательным учреждениям № 11 и № 66, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации и городской Думы Краснодара.

Проездной рассчитан на 50 поездок и его можно на восьми городских маршрутах:

  • № 36 «Центральный колхозный рынок — улица Комарова В. М.
  • № 42 “Юбилейный микрорайон — Ратной Славы”
  • № 48 “Комарова В. М. — Гидростроителей”
  • № 51 “Трудовой Славы — Академика Королёва”
  • № 58 “Комсомольский микрорайон — посёлок Березовый”
  • № 66 “Улица Московская — Петра Кононыхина”
  • № 85 “Калинина — Тепличная”
  • № 96 “Центральный колхозный рынок — городская психиатрическая больница”

Воспользоваться проездным можно будет на двух пригородных маршрутах — № 146А “Ул. им. Гаврилова П. М. — посёлок Индустриальный — поселок Победитель” и № 170А “Ул. им. Гаврилова П. М. — микрорайон Дивный посёлка Индустриального — поселок Индустриальный”.

Такая же мера социальной поддержки установлена на автобусных маршрутах:

  • № 19 «ул. Благовещенская — ул. им. Геннадия Казаджиева»;
  • № 29 «Посёлок Колосистый — Центральный колхозный рынок»;
  • № 32 «Бальнеолечебница — микрорайон Молодежный»;
  • № 38 «Юбилейный микрорайон — жилой район “Немецкая деревня”;
  • № 46 “Центральный колхозный рынок — поселок Плодородный”;
  • № 56 “ул. Екатеринодарская — ул. Багряная”;
  • № 75 “Юбилейный микрорайон — Мегацентр “Красная площадь”;
  • № 78 “Комсомольский микрорайон — гипермаркет “Магнит Семейный”;
  • № 83 “ул. Екатеринодарская — посёлок Колосистый”;
  • № 89 “ул. им. Геннадия Казаджиева — ул. Уральская”;
  • № 91 “ул. Семигорская — ул. им. Академика Королева”.

Проездным школьники могут воспользоваться на троллейбусном маршруте № 4 “Железнодорожный вокзал “Краснодар-I” — жилой район “Немецкая деревня”.

Получить карту можно в ООО «Электронный билет Кубани» по адресам: ул. Пашковская, 83; ул. Сормовская, 12/7; ул. им. Атарбекова, 5; ул. Выставочная, 6; ул. им. Полины Осипенко, 143.

При утере или порче документа необходимо звонить по телефонам: 274−07−47; 8 (800) 700−25−27.