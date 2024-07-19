С заботой о клиентах и сотрудниках: автопарк «СТБ-Охрана» пополнили новыми иномарками

В новых автомобилях — просторный интерьер, который обеспечивает комфортабельное пространство для водителя и пассажира. Багажный отсек вместителен и позволяет перевозить все необходимое для оперативного реагирования на ЧП. Также машины маневренны и обладают хорошей проходимостью, что поможет справляться со сложными дорожными условиями.