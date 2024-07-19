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С заботой о клиентах и сотрудниках: автопарк «СТБ-Охрана» пополнили новыми иномарками

Вне зависимости от обстоятельств компания «СТБ-Охрана» продолжает совершенствовать свои услуги и заботиться как о своих клиентах, так и о сотрудниках.

Источник: Комсомольская правда

Совсем недавно автопарк охранного предприятия пополнился двумя современными иномарками, что стало еще одним шагом в повышении уровня безопасности и оперативности.

В новых автомобилях — просторный интерьер, который обеспечивает комфортабельное пространство для водителя и пассажира. Багажный отсек вместителен и позволяет перевозить все необходимое для оперативного реагирования на ЧП. Также машины маневренны и обладают хорошей проходимостью, что поможет справляться со сложными дорожными условиями.

Кроме того, экипажи уже оборудованы специальными планшетами для получения информации о сигналах тревоги, внутренними и внешними видеокамерами, обеспечивающими дополнительный контроль и безопасность.

По словам пресс-службы компании, эти нововведения помогут более эффективно выполнять служебные обязанности и обеспечивать клиентам надежную защиту.