Сергей Шелест встретился с омичами из подтопленных домов

Омичи, которые не могут оставаться в своих домах, смогут разместить в пунктах временного размещения — на данный момент такой возможностью воспользовались две семьи. Подтопило также дом, где проживают мама с ребенком-инвалидом — сейчас они направлены в гостиничный комплекс «Аврора». При необходимости власти задействуют гостиничный комплекс «Иртыш».