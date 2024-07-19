Сергей Шелест встретился с омичами из подтопленных домов

Мэр Омска Сергей Шелест пообщался с местными жителями подтопленного частного сектора в районе дома № 122 на улице Володарского в Кировском округе. Там, как и в Немецком поселке, сложилась неблагоприятная обстановка после прошедшего ливня.
Проблема подтопления дома вызвана несколькими факторами — дожди, переполнение хозфекальной канализации и авария на одном из гидрантов водоканала. Подтопленными остаются около 15 домов.
«Проблемный гидрант заглушен, в КНС монтируется дополнительный насос, силами УДХБ вскрыт законсервированный колодец, вода должна уходить», — рассказал Сергей Шелест.
Градоначальник также добавил, что никто не останется без помощи. Сперва отведут воду, а затем комиссия из окружной администрации сделает обход домов, заактирует состояние, после чего специалисты помогут пострадавшим подать документы на выплаты.
Параллельно будут вестись работы по восстановлению электроснабжения, сушке жилья и уборке территории.
Омичи, которые не могут оставаться в своих домах, смогут разместить в пунктах временного размещения — на данный момент такой возможностью воспользовались две семьи. Подтопило также дом, где проживают мама с ребенком-инвалидом — сейчас они направлены в гостиничный комплекс «Аврора». При необходимости власти задействуют гостиничный комплекс «Иртыш».
Мэр вечером на месте снова соберет оперативный штаб. В планах у Сергея Шелеста также поездка в Немецкий поселок.