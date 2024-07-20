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Челябинцам предложили самим открывать двери в автобусах

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июля, ФедералПресс. Челябинские автобусы могут перестать открывать двери на остановках. Пассажирам предложили делать это самим. Причину такого решения объяснили в «Службе организации движения».

«Главное преимущество такого способа посадки и высадки — сохранение микроклимата в салоне автобуса. В зимнюю стужу сохраняется тепло, а в летний зной кондиционеры более эффективно справляются со своей задачей», — отметили в «Службе организации движения».

Открывать двери будет возможно по кнопке. Такая функция предусмотрена в автобусах № 8, а также гармошках № 4 и № 64.

Систему адресного открытия дверей будут внедрять после проведения голосования в соцсетях автобусного парка.

Однако таким способом планируют пользоваться не всегда, а лишь в отсутствие часа пик — в выходные, днем, а также когда на остановках нет пассажиров.

Ранее стало известно, что в Челябинске в День металлурга общественный транспорт изменит маршрут. Это касается пяти автобусов и одного троллейбуса.