В Самарской области жара до +31 градуса будет держаться с 20 по 22 июля

В Самарской области продолжает стоять жаркая и сухая погода. Синоптики предупредили о сохранении высоких температур в течение ближайших дней. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. Днем с 20 по 22 июля 2024 года местами в Самарской области сохранится жара +30, +31 градуса, — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют соблюдать ряд правил, чтобы избежать вреда для здоровья в жаркую погоду. В период зноя самарцам не советуют долго находиться на солнце и заниматься усиленными занятиями спортом и повышенными физическими нагрузками. Утолять жажду лучше прохладными напитками, также полезно обтирать кожу мокрым полотенцем.
Пожилым людям и детям советуют воздержаться от прогулок с 12 до 15 часов и избегать нахождения на пляже в это время. Автомобиль следует проверить на наличие перегрева, прежде чем в него сесть.