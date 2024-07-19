Проект реставрации здания ТЮЗа в Иркутске будет готов в 2025 году

Здание театра юного зрителя в Иркутске, объект культурного наследия, законсервированное на сегодняшний день и пострадавшее при пожаре в 2022 году, готовится к реставрации. Специалисты уже приступили к разработке проектной документации, проводятся инженерные изыскания. О том, когда начнутся работы по восстановлению помещений и что здесь планируется сделать, губернатор иркутской области Игорь Кобзев рассказал председателю Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, которая прибыла в Иркутск с рабочим визитом.