Проект реставрации здания ТЮЗа в Иркутске будет готов в 2025 году

Здание театра юного зрителя в Иркутске, объект культурного наследия, законсервированное на сегодняшний день и пострадавшее при пожаре в 2022 году, готовится к реставрации. Специалисты уже приступили к разработке проектной документации, проводятся инженерные изыскания. О том, когда начнутся работы по восстановлению помещений и что здесь планируется сделать, губернатор иркутской области Игорь Кобзев рассказал председателю Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, которая прибыла в Иркутск с рабочим визитом.
Разработкой проектно-сметной документации занимается ООО «НАСЛЕДИЕ-ПРОЕКТ», стоимость контракта составляет 87 млн рублей. Завершить эту работу планируется к концу сентября 2025 года. Как пояснил Игорь Кобзев, после получения положительного заключения экспертизы, можно будет направлять заявку на выделение финансирования из федерального бюджета. Ориентировочные сроки — 2027 — 2029 годы.
— Наденемся, что совместными усилиями с федеральным центром мы сможем подарить региону, можно сказать, новое здание Театра юного зрителя, — рассказал Игорь Кобзев.
Предполагается, что существующее здание немного расширится, в нем оборудуют два зрительных зала, оснастят современным сценическим оборудованием. При этом в воссоздании интерьеров будут опираться на архивные материалы.