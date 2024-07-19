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В Башкирии врачи удалили женщине 3-килограммовую опухоль

Сегодня врачи Учалинской центральной городской больницы провели сложную операцию женщине. Об этом в соцсетях сообщил главный врач больницы Эльдар Кулгулдин.

К специалистам обратилась женщина с огромной миомой матки размерами до 32 недель беременности. Пациентка годами ходила с опухолью, пока не начались проблемы — кровотечение и боли в животе.

Врачи удалили миому. Ее вес составил более 3 килограмм.

медицина