Моя Мишель, Сироткин и фристайл шоу: куда сходить в Казани на выходные 20 и 21 июля 2024, подробная программа

Предстоящие выходные ожидаются довольно насыщенными. Гости и жители Казани смогут бесплатно посетить лекции, побывать на фестивалях и увидеть выступление звезд. «Комсомолка» делится подробной программой мероприятий и рассказывает, куда сходить в Казани с 20 по 21 июля.
Программа мероприятий в Казани на 20 июля 2024
Лекция «Дизайн переработки, переработка дизайна. Экологичные подходы к проектированию предметов».
Где: набережная озера Кабан, площадь около театра Камала по улице Марджани.
Во сколько: 12.00.
Основатели студии, создающей мебель из переработанного пластика, Максим Константинов и Александр Николаев расскажут о том, почему экологичный дизайн становится актуальным направлением в дизайне и как приобщиться к нему.
Фестиваль разумного потребления «КультТорг».
Где: площадка возле Академии наук Татарстана у станции метро «Кремлевская».
Во сколько: с 12.00 до 19.00.
В Казани впервые на улице Баумана пройдет фестиваль разумного потребления «КультТорг». Желающие смогут сдать вторсырье, приобрести вещи на гаражной распродаже и обменяться вещами.
Принести на переработку можно будет фломастеры, сломанные телефоны, бритвенные станки, провода, блистеры от таблеток и не только. Для участников также подготовят фотозону с видом на Казанский Кремль.
Лекция «Книги эпохи “безвременья”: что на самом деле было популярно в “серебряный век русской литературы”».
Где: Национальная библиотека Татарстана.
Во сколько: 14.00.
Историк и блогер Иван Ротов расскажет, что читали в конце XIX — начале XX веков. Речь пойдет о хоррор-пьесах, дневниках преступников и провинциальных драмах. Участие по регистрации.
Лекция «Роль кинематографа в создании модных тенденций».
Где: Горкинско-Ометьевский Лес, Контейнерный центр CUBE.
Во сколько: 14.00.
Дизайнер, персональный стилист и художник по костюмам Регина Камалеева расскажет о том, как взаимосвязаны модная индустрия и кинематографическое искусство.
Лекция об архитектуре.
Где: Горкинско-Ометьевский Лес, Контейнерный центр CUBE.
Во сколько: 15.00.
Проект «Казань глазами инженера» проведет лекцию, чтобы научить людей читать язык архитектуры и инженерного искусства, лучше понимать устройство города и окружающей среды.
Лекция «Знакомство с натуральными эфирными маслами».
Где: Горкинско-Ометьевский Лес, Контейнерный центр CUBE.
Во сколько: 16.30.
Аромадиагност Арина Бабакина проведет знакомство с натуральными эфирными маслами через диагностику на аромасканере ITOVI. Гостям представят уникальные ароматы из разных заповедных уголков Земли.
Фристайл шоу.
Где: Горкинско-Ометьевский Лес, Контейнерный центр CUBE.
Во сколько: 18.00.
В шоу сочетаются рэп-фристайл, стендап-комедия и сторитейлинг. Тему для выступления будут выбирать сами зрители.
Программа мероприятий в Казани на 21 июля 2024
Фестиваль настольных игр «Играем в парке!».
Где: Горкинско-Ометьевский лес.
Во сколько: с 14.00 до 20.00.
Для гостей представят более 100 настольных игр, в которых можно поучаствовать без предварительной регистрации. Для взрослых и детей пройдет турнир по простой, но динамичной игре с числами: в 14.30, 16.30 и 18.30.
В 14.30 и 17.30 можно будет поучаствовать в настольных ролевых играх, зарегистрировавшись по ссылке. В 14.00, 16.00 и 18.00 пройдет игра «Часовня» по типу усовершенствованной мафии. Запись по ссылке.
В течение дня также можно будет поучаствовать в детском квесте, мастер-классе по фехтованию, послушать лекции и посетить ярмарку на зеленом поле у CUBE.
Благотворительная акция «Лапа дружбы».
Где: Парк у ДК им. Саид-Галиева.
Во сколько: с 12.00 до 16.00.
На мероприятии можно будет познакомиться с собаками из городских приютов, частных передержек и забрать питомца домой. Желающие смогут получить консультацию ветеринара и кинолога, узнать больше о жизни с собакой в современном городе и сдать ненужную амуницию и игрушки.
Лекция «Настольные игры и образование».
Где: Горкинско-Ометьевский Лес, Контейнерный центр CUBE.
Во сколько: 15.00.
Эксперт в области образовательных программ на базе настольных игр Вадим Полюга расскажет, как учиться, играя, и играть в процессе учебы.
Лекция «Настольные игры в бизнесе и образовании».
Где: Горкинско-Ометьевский Лес, Контейнерный центр CUBE.
Во сколько: 16.30.
Эксперт Борис Фетисов расскажет о разработке и применении настольных игр в бизнесе и образовании, а также о том, как создать игру для решения конкретной задачи.
Лекция «С собакой хоть куда».
Где: Горкинско-Ометьевский Лес, Контейнерный центр CUBE.
Во сколько: 18.00.
На встрече поговорят о базовых и видовых потребностях собак, балансе нагрузок, как правильно выбрать амуницию и что необходимо брать с собой на прогулку в городе.
Выступление группы «Моя Мишель».
Где: ТЦ «Мега».
Во сколько: с 11.00 до 22.00.
В «Меге» пройдет фестиваль «Культплощадка». В программе запланированы хип-хоп контест, показы короткометражных фильмов и спектакля «БукаЖка». Для гостей будет работать beauty-зона. Желающие смогут послушать лекции и посетить мастер-классы по росписи открыток, созданию аксессуаров из бисера, кастомизации одежды и рисованию на холстах.
Хедлайнером мероприятия станет группа «Моя Мишель». На сцене также споют группы «Сироткин», «Обе две» и татарская исполнительница «Дышать». Выступления артистов начнутся с 17.00.