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Жара и ветер, местами дожди. Синоптики рассказали о погоде на выходные

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В эти выходные узбекистанцев ждет сухая ветреная погода. Столбик термометра превысит 40 градусов только на юге страны, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Podrobno.uz

В выходные дни по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Локальные кратковременные дожди и грозы пройдут в предгорных и горных районах республики. Здесь же возможны селе-паводковые явления.

Температура воздуха будет чуть выше, чем на прошедшей рабочей недели: 34−39 градусов, по югу — 40−41 градусов, горным районам — 23−28 градусов.

Ветер будет усиливаться до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах он будет с пыльным поземком.

В столице выходные пройдут без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью составит 22−24 градусов, днем — 35−38 градусов.