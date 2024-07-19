Жара и ветер, местами дожди. Синоптики рассказали о погоде на выходные

В выходные дни по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Локальные кратковременные дожди и грозы пройдут в предгорных и горных районах республики. Здесь же возможны селе-паводковые явления.
Температура воздуха будет чуть выше, чем на прошедшей рабочей недели: 34−39 градусов, по югу — 40−41 градусов, горным районам — 23−28 градусов.
Ветер будет усиливаться до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах он будет с пыльным поземком.
В столице выходные пройдут без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью составит 22−24 градусов, днем — 35−38 градусов.