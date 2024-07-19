Ведется судебное разбирательство о краже у пенсионерки 588 тыс. в Шелехове

В августе 2023 года пенсионерка из Шелеховского района отправила мошенникам 588 тыс. рублей. Аферисты позвонили и сказали, что для сохранения денежных средств необходимо перевести все деньги на указанный ими банковский счет. При расследовании уголовного дела правоохранителям удалось установить владельцев карты. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— С целью защиты прав пожилой женщины прокуратура направила в суд по месту жительства ответчиков исковое заявление о взыскании с владельцев банковских счетов. Они должны вернуть сумму в размере 588 тыс. рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами, — сообщают в ведомстве.
Суд удовлетворил запрос прокурора. Банковские счета мошенников уже арестованы, но деньги женщине пока не вернули. Планируется дальнейшее заседание.
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