Без света остался Ленинский район Иркутска и село Мамоны 19 июля

Без света почти на весь день остались жители части домов в Ленинском районе Иркутска и в селе Мамоны. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на тг-канал «Свет 38» под отключения также попали ближайшие садоводства.
— Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Место повреждения определено — штыревой изолятор. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 21:00, — сообщают энергетики.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в двух дворах Братска завершились работы по благоустройству прилегающей территории. Облагораживание проходило по проекту «Комфортная городская среда», но не менее активное участие приняли жители близлежащих домов.