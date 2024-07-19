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Без света остался Ленинский район Иркутска и село Мамоны 19 июля

Под отключения попали дома на восьми улицах Иркутска, а также в селах и СНТ района.

Источник: Комсомольская правда

Без света почти на весь день остались жители части домов в Ленинском районе Иркутска и в селе Мамоны. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на тг-канал «Свет 38» под отключения также попали ближайшие садоводства.

— Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Место повреждения определено — штыревой изолятор. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 21:00, — сообщают энергетики.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в двух дворах Братска завершились работы по благоустройству прилегающей территории. Облагораживание проходило по проекту «Комфортная городская среда», но не менее активное участие приняли жители близлежащих домов.