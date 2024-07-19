Депутат МГД Степан Орлов: у Борисовских прудов открываются новые перспективы для развития

«Вместе с коллегами прошли по парку “Борисовские пруды”, осмотрели объекты инфраструктуры и Борисовскую плотину. Сейчас вместе с местными активистами как раз добиваемся ее реставрации. Очень надеемся сделать этот рекреационный уголок еще более комфортным. Очень рад, что у этой территории открываются новые перспективы для развития. Благодаря талантливому руководству, музей-заповедник “Царицыно” является настоящим оазисом великолепия нашего округа: здесь проводятся интересные мероприятия и фестивали, москвичам хочется гулять здесь в любое время года. Уверен, что Борисовские пруды под крылом музея-заповедника станут еще красивее и привлекательнее для прогулок», — сказал Степан Орлов.