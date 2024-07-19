Какие бесплатные мероприятия «Лета в Москве. Все на улицу!» пройдут в выходные

Так, в столице продолжается чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». В субботу, 20 июля, с 10:00 до 01:00 состоится отборочный турнир, а в воскресенье, 21-го числа, с 10:00 до 22:00 — финал в ЦАО. В эти же дни соревнования пройдут и в САО.
Между тем на Чистопрудном бульваре гостей ждет винтажный маркет. Темой этой недели стал космос. Так, 20 июля в 16:00 на площадке откроется дискуссионный клуб на тему «Первая в истории человечества стыковка космических кораблей “Союз-4” и “Союз-5”.
В свою очередь, на Никитском бульваре 20 и 21 июля в 12:00 художник Сергей Хохлов проведет мастер-класс по созданию деревянных динозавров. Творческая встреча пройдет и в проезде Серебрякова с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:00 20-го числа всем желающим проведут занятия «Роспись керамической плитки».
На Матвеевской улице, в субботу, 20 июля, в 18:00 состоится урок рисования для детей. Там же на следующий день, 21-го числа, с 14:00 до 16:00 пройдет мастер-класс по оригами. В это же время на ВДНХ организуют занятие по валянию «Игрушечная Москва». При этом сразу после на этой же площадке состоится мастер-класс по пальчиковой живописи на холсте «Живопись своими руками».
Любителей настольных игр приглашают посоревноваться 20 июля с 14:00 до 18:00 на Волгоградском проспекте. А с 12:00 до 14:00 в парке «Ходынское поле» пройдет мастер-класс по айкидо «Тайны техники самураев».
В воскресенье, 21-го числа, в 18:00 также организуют тренировку с игроками Континентальной хоккейной лиги в «Лужниках».
В рамках культурно-просветительской программы 20 июля в 20:00 гостей приглашают на концерт виолончелиста Edgarcello в парке 40-летия Победы. В свою очередь, в «Музеоне» 20-го числа с 14:00 можно будет посетить поэтический концерт «ЛитГост Мск».
Помимо этого, в рамках проекта «Спортивные выходные» всех желающих приглашают принять участие в бесплатных функциональных тренировках. Так, 20 июля с 10:00 до 12:00 на баскетбольной площадке парка «Горка» пройдет занятие по йоге, а 21 июля с 10:00 до 12:00 гостей ждут на занятии по растяжке на сцене Гончаровского парка.
Узнать более подробную информацию о мероприятиях и зарегистрироваться на них можно на mos.ru.
Между тем 25 июля горожан пригласили на танцевальный мастер класс по аргентинскому танцу — танго нуэво на набережную «Музеона». В субботу, 3 августа, желающие смогут обучиться индийской хатха-йоге, а 25 августа жители и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу Гавайев. Также на набережных можно будет научиться созданию аксессуаров в традициях народов России.