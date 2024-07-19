Какие бесплатные мероприятия «Лета в Москве. Все на улицу!» пройдут в выходные

На Матвеевской улице, в субботу, 20 июля, в 18:00 состоится урок рисования для детей. Там же на следующий день, 21-го числа, с 14:00 до 16:00 пройдет мастер-класс по оригами. В это же время на ВДНХ организуют занятие по валянию «Игрушечная Москва». При этом сразу после на этой же площадке состоится мастер-класс по пальчиковой живописи на холсте «Живопись своими руками».