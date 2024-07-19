Рассчитывают на сотни миллионов: что даст введение туристического налога Татарстану

На данный момент регион привлекает большое количество туристов, и власти стремятся сохранить доступность услуг и достопримечательностей для различных категорий граждан. По словам представителей Госкомитета, ставка туристического сбора должна быть определена таким образом, чтобы не оттолкнуть потенциальных посетителей и не создать препятствий для их поездок в республику. Например, в Пермском крае плата взимается в размере 100 рублей при посещении трех природных парков: «Пермский», «Полюдов камень» и «Колчинский».