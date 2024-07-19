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В Челябинской области на выходных температура поднимется до +30 градусов

При этом пройдут дожди с грозами.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

В ближайшие два выходных дня, 20 и 21 июля, погода на Южном Урале будет одновременно жаркой и дождливой — как на экваторе. Сильнее всего воздух прогреется в воскресенье — до +30 градусов. При этом в северной части региона пройдут ливни с грозами. Такой прогноз сделали синоптики Челябинской области.

По данным гидрометцентра, субботнее утро в некоторых районах может начаться с туманов. Потом в течение дня местами прольются кратковременные дожди с громом и молниями, а где-то и град. Температура с ночных 11−16 градусов поднимется до +28.

На следующий день температура еще немного повысится, как и интенсивность осадков. При грозах порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Не обойдут дожди и столицу региона. И если в субботу гроза в Челябинске только возможна, то на воскресенье синоптики прогнозируют ее достаточно уверенно.