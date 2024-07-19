В Челябинской области на выходных температура поднимется до +30 градусов

В ближайшие два выходных дня, 20 и 21 июля, погода на Южном Урале будет одновременно жаркой и дождливой — как на экваторе. Сильнее всего воздух прогреется в воскресенье — до +30 градусов. При этом в северной части региона пройдут ливни с грозами. Такой прогноз сделали синоптики Челябинской области.