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Синоптики предупредили новосибирцев о похолодании

Новосибирцев в выходные дни ожидает дождливая и прохладная погода.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°

Синоптики сообщают, что 21 июля 2024 года в Новосибирске ожидается довольно прохладная погода. В утреннее время 20 и 21 июля максимальная температура воздуха будет составлять +18 градусов.

В субботу днем температура будет составлять +27 градусов. В воскресенье — не более 21 градуса. Вероятность появления осадков будет сохраняться на протяжении всего дня.

Кроме этого, порывы ветра в субботу составят 8 м/с, в воскресенье — 5 м/с.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что надвигается новая порция мощных магнитных атак в 5 баллов.