Синоптики предупредили новосибирцев о похолодании

Синоптики сообщают, что 21 июля 2024 года в Новосибирске ожидается довольно прохладная погода. В утреннее время 20 и 21 июля максимальная температура воздуха будет составлять +18 градусов.
В субботу днем температура будет составлять +27 градусов. В воскресенье — не более 21 градуса. Вероятность появления осадков будет сохраняться на протяжении всего дня.
Кроме этого, порывы ветра в субботу составят 8 м/с, в воскресенье — 5 м/с.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что надвигается новая порция мощных магнитных атак в 5 баллов.