Голод не тетка, жара не приговор: в Крыму засуха не повлияла на урожай зерна

Также жаркая погода не сможет радикально сократить урожай пшеницы. Зерновые и зернобобовые культуры являются самыми распространенными в Крыму. Ими засеяно 550 тысяч гектаров степного Крыма. Сейчас урожайность этих культур оценивается в 27 центнеров с гектара. Это позволяет не только обеспечить внутренние нужды полуострова, но и экспортировать зерно.