Голод не тетка, жара не приговор: в Крыму засуха не повлияла на урожай зерна

Несмотря на засуху и рекордную жару, крымские сельхозпроизводители активно собирают урожай. О том, как Крым справляется с засушливым сезоном и погодными прихотями, рассказали в министерстве сельского хозяйства Крыма.
При повышенной температуре воздухе у растений снижается плотность тканей и растет потребность в потреблении влаги. Чем выше температура воздуха — тем больше потребность в поливе.
ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ.
Воды в Крыму, по словам экспертов, хватит. Даже при сегодняшней аномальной засухе на полуострове есть достаточное количество водных ресурсов для нужд сельскохозяйственной отрасли. Полив обеспечивается за счет подземных вод, рек и водоемов полуострова. Даже отсутствие воды в Северо-Крымском канале пока не сказалось на урожае.
«Водный баланс Республики Крым не испытывает дефицита воды для орошения и иных нужд в отрасли сельского хозяйства. Фактическая орошаемая площадь превысит 20 тысяч гектаров», — сообщили в министерстве сельского хозяйства.
Сбор культур, которые больше всего зависят от влаги, ожидается на уровне предыдущего года. К таким культурам обычно относят картофель и овощи. Как сообщили в ведомстве, планируется собрать 194 тысячи тонн овощей и 75 тысяч тонн картофеля.
Также жаркая погода не сможет радикально сократить урожай пшеницы. Зерновые и зернобобовые культуры являются самыми распространенными в Крыму. Ими засеяно 550 тысяч гектаров степного Крыма. Сейчас урожайность этих культур оценивается в 27 центнеров с гектара. Это позволяет не только обеспечить внутренние нужды полуострова, но и экспортировать зерно.
ЛАВАНДА И ОЛИВКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ НЕ БОЯТСЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР.
Эфиромасличные культуры оказались самыми устойчивыми к зною. Они совершенно не требуют полива. Поэтому в этом году не стоит ожидать дефицита косметики и лекарственных средств с пряными крымскими травами.
«Эфиромасличные культуры относятся к группе аридных и не требовательны к режиму осадков. Их не нужно орошать. Эфиромасличные культуры достаточно толерантны к засушливым условиям 2024 года», — уточняет минсельхоз.
Крымские аграрии изо всех сил стараются обеспечить жителей полуострова продовольствием. Несмотря на глобальные изменениями климата, пока им это успешно удается.