Анна Седокова, Мари Краймбрери, МакSим и другие выступили на «Вечернем Звуке»

18 июля HiFi-стриминг Звук провел первую музыкальную презентацию под открытым небом — «Вечерний Звук On air». Событие впервые прошло в новой локации — в Московском городском гольф-клубе.
Андрей Калмыков Мари Краймбрери.
Андрей Калмыков Анна Седокова.
Андрей Калмыков Ольга Серябкина и DJ SMASH.
Ирина Полярная Мария Зайцева.
Андрей Калмыков PushNova.
Андрей Калмыков DEAD BLONDE.
Ирина Полярная ST.
Андрей Калмыков «Мохито».
Ирина Полярная 5УТРА.
Андрей Калмыков Бакс.
Андрей Калмыков Зомб.
Ирина Полярная Wallem.
Ирина Полярная Антон Токарев.
Андрей Калмыков.
В этот раз треки представили певицы МакSим, Мари Краймбрери, Анна Седокова, Ольга Серябкина, Мария Зайцева, PushNova, рейв-исполнительница DEAD BLONDE, DJ SMASH, хип-хоп-исполнитель ST, поп-группы «5УТРА» и «Мохито», а также Бакс, Зомб, WALLEM и Антон Токарев.
Андрей Калмыков.
Кроме того, на сцене выступил молодой артист Jummy, который попал в плейлист ГРОМЧЕ. Это редакторская линейка плейлистов в разных жанрах, где представлены топовые релизы от набирающих популярность артистов. Попасть туда можно с помощью приложения СТУДИО, которое Звук создал для поддержки новых имен в музыке.
Андрей Калмыков Даниил Денисов.
Ирина Полярная Петр Дранга.
Ирина Полярная Катя Гусева.
Андрей Калмыков ZAUR&MEIRINKITO.
Ирина Полярная Нюта Байдавлетова.
Ирина Полярная Евгений Евневич.
Ирина Полярная Владос Мирос.
Ирина Полярная.
Ведущими мероприятия стали генеральный продюсер HiFi-стриминга Звук Сергей Балдин и певица Анжелика Пушнова. А поддержать артистов пришли музыканты и медийные гости: футболист Даниил Денисов, аккордеонист Петр Дранга, диджей Катя Гусева, ZAUR&MEIRINKITO, Нюта из «Ранеток», ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич, блогер Владос Мирос и другие.
«Вечерний Звук» растет, и в середине лета мы решили выйти за границы нашего традиционного пространства СТУДИО на Кутузовском. Выбор пал на зеленый газон Московского городского гольф-клуба. У нас появилась возможность пригласить больше блогеров, журналистов, представителей медиа и селебрити. Середина лета — прекрасный повод собрать самую теплую новую музыку, познакомиться с ней и обратить на нее внимание слушателей.
Сергей Балдин.
генеральный продюсер HiFi-стриминга Звук.
Все треки, представленные на «Вечернем Звуке», попадают в специальные плейлисты Звука в HiFi-качестве.
«Вечерний Звук» — это серия мероприятий, традиционно проводимых в пространстве СТУДИО. Там молодые и известные артисты презентуют новые релизы, а также исполняют проверенные хиты.