Анна Седокова, Мари Краймбрери, МакSим и другие выступили на «Вечернем Звуке»

«Вечерний Звук» растет, и в середине лета мы решили выйти за границы нашего традиционного пространства СТУДИО на Кутузовском. Выбор пал на зеленый газон Московского городского гольф-клуба. У нас появилась возможность пригласить больше блогеров, журналистов, представителей медиа и селебрити. Середина лета — прекрасный повод собрать самую теплую новую музыку, познакомиться с ней и обратить на нее внимание слушателей.