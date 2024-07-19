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Медведь испугался лося, а потом вспомнил, кто он. Впечатляющее видео из леса под Петербургом

Медведь в лесу под Петербургом испугался лося.

Во Всеволожском районе Ленинградской области медведь наведался на поляну, куда обычно приходят лоси. Удивительную сценку про то, как взаимодействуют представители разных видов, показывает 19 июля биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

Медведь обычно активен ночью. Под утро он, видимо, решил отдохнуть на открытом участке леса. Внезапно что-то заставило его насторожиться. Медведь в наших лесах может испугаться только более крупного медведя, ведь они каннибалы. Однако на поляну вышел… лось.

«У обоих этих зверей довольно плохое зрение — в жизни они чаще всего полагаются на слух и обоняние. Когда лось учуял, что перед ним медведь, сразу дал дёру, а медведь вспомнил, что он хищник — и побежал за своей потенциальной добычей», — рассказывает Павел Глазков.

Очень быстро медведь вернулся на поляну. Возможно, он не стал догонять лося на болоте, которое находится рядом с поляной. Или он просто был сыт. Сейчас еды для него много: основной рацион наших медведей — растительная пища, чаще всего черника.

«А для нас это наглядный урок. Чтобы избежать неожиданной встречи с лесным зверем, нужно издавать как можно больше звуков: громко разговаривать, петь, включить радио, свистеть в спортивный свисток. Звери услышат — и уйдут», — советует биолог.

флора и фауна